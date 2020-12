Liga: Atletico Madrid batte Real Sociedad e scappa

Atletico Madrid in fuga nella 15esima giornata di Liga, grazie al successo per 2-0 sul campo della Real Sociedad: a San Sebastian tre punti di platino in chiave titolo per i ragazzi di Simeone, che distanziano i baschi in classifica con meno gare rispetto a Real Madrid e Barcellona.

Per i Colchoneros 32 punti in graduatoria rgazie alle reti di Hermoso e Llorente. Successo in trasferta anche per il Siviglia, che grazie a Suso ha espugnato Valencia. Pari in zona calda per Elche, Osasuna, Huesca e Levante.

Nel posticipo del martedì si rialza il Barcellona, che risponde al successo dell’Atletico Madrid avvicinandosi alla Real Sociedad: Messi, Lenglet e Braithwaite portano i tre punti a Koeman. Rimontato fuori casa il Bilbao, il Villarreal è riuscito a trovare l’1-1 finale con Pino.

LIGA, 15ª GIORNATA

ELCHE-OSASUNA 2-2 [10′ Garcia (O), 46′ Fidel (E), 64′ Brasanac (O), 78′ Carrillo (E)]

VALENCIA-SIVIGLIA 0-1 [81′ Suso]

HUESCA-LEVANTE 1-1 [31′ rig. Ontiveros (H), 53′ Melero (L)]

REAL SOCIEDAD-ATLETICO MADRID 0-2 [49′ Hermoso, 74′ Llorente]

VALLADOLID-BARCELLONA 0-3 [21′ Lenglet, 35′ Braithwaite, 65′ Messi]

VILLARREAL-ATHLETIC BILBAO 1-1 [19′ Williams (A), 75′ Pino (V)]

GETAFE-CELTA VIGO mercoledì ore 17:30

REAL MADRID-GRANADA mercoledì ore 17:30

ALAVES-EIBAR mercoledì ore 22:00

BETIS-CADIZ mercoledì ore 22:00

CLASSIFICA LIGA

ATLETICO MADRID 32 punti REAL MADRID 29 REAL SOCIEDAD 26 VILLARREAL 26 BARCELLONA 24 SIVIGLIA 23 GRANADA 21 CELTA VIGO 19 ATHLETIC BILBAO 18 CADICE 18 BETIS 16 GETAFE 16 EIBAR 15 VALENCIA 15 ELCHE 15 LEVANTE 15 ALAVES 14 VALLADOLID 14 HUESCA 12 OSASUNA 12

OMNISPORT | 22-12-2020 23:55