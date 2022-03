04-03-2022 23:48

Nella prima partita della ventisettesima giornata di Liga, il Siviglia non va oltre lo 0-0 in trasferta contro il Deportivo Alaves terz’ultimo in classifica, fallendo l’occasione di riavvicinarsi a -3 dalla capolista Real Madrid. Il distacco ora è di un molto meno significativo -5. Le merengues, domani in casa contro la Real Sociedad, potranno riallungare a +8.

