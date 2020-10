Liga, la caduta dei giganti: Real e Barça ko

Colpaccio del Granada che infligge il primo dispiacere in Liga al Siviglia: Herrera fa volare i biancorossi nelle zone nobili della classifica, gli andalusi restano fermi a quota 7 punti in classifica. Espulso Joan Jordán per somma di ammonizioni al termine del primo tempo.

Atletico Madrid di scena sul campo del Celta Vigo: successo grazie a Suarez nella prima frazione e Carrasco nel finale. Ma la notizia della giornata è nelle sconfitte di Real Madrid e Barcellona: i Blancos cadono in casa contro la rivelazione Cadice, che aggancia la vetta occupata proprio dai madridisti, mentre i blaugrana crollano in trasferta contro il Getafe, che vince 1-0 grazie a un goal di Jaime Mata su rigore.

OMNISPORT | 17-10-2020 23:40