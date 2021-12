Ligue 1, 17° giornata: il PSG fermato da un pareggio, bene il Lille

04-12-2021 23:35

Nel pomeriggio di oggi si sono giocati tre anticipi della 17° giornata di Ligue 1. Il PSG super primo in classifica incappa in un pareggio per 1-1 contro il Lens. Fofana apre le marcature al 62′, ma i parigini la riprendono proprio nel finale, al 90′, con Wijnaldum.

Nelle altre due partite, il Lille trova la seconda vittoria consecutiva in casa contro il Troyes. Vantaggio ospite con Dingome, ripreso poi dalle reti di David e Giraudon. Cade invece al Velodrome il Marsiglia per 2-1 contro lo Stade Bestois.

I risultati di oggi:

Lens-PSG 1-1

Lille-Troyes 2-1

Marsiglia-Stade Bestois 1-2

