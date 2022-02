Ligue 1, 25° giornata: domina il Rennes, bella vittoria del Nizza

20-02-2022 17:33

Nel pomeriggio si sono giocate alcune partite della 25° giornata di Ligue 1. Pari tra Reims e Brest, un 1-1 che porta la firma di Faes poi raggiunto dalla rete di Satriano.

Vittoria esterna del Monpellier, che si impone per 1-0 sul campo del Lorient grazie alla rete di Savanier. Il Rennes invece domina 4-1 la gara casalinga contro il Troyes. In gol Guisarry con una bella doppietta, Terrier e Laborde su rigore nel finale. Per il Rennes terza vittoria nelle ultime cinque e quinto posto in classifica.

2-2 tra Saint-Etienne e Straburgo. Padroni di casa che vanno in vantaggio con Boudebouz, ospiti che però ribaltano tutto in 10 minuti grazie ai gol di Diallo e di Perrin. Quattro minuti dopo, al 34′, la rete di Khazri che porta il risultato sul 2-2 finale.

Vince anche il Nizza, che si impone sull’Angers grazie alla rete di Justin Kluivert al 19′ del primo tempo.

OMNISPORT