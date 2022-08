Ligue 1: il PSG passeggia in trasferta a Clermont Ferrand

06-08-2022 23:38

Come il Bayern Monaco ieri in Germania, anche il Paris Saint-Germain comincia il campionato francese di Ligue 1 con una goleada in trasferta. Vittima di turno il Clermont, sotterrato con un sonoro 5-0. Nel primo tempo vanno a segno Neymar al 9’, Hakimi al 26’ e Marquinhos al 38’, nella ripresa invece Messi segna una doppietta all’80’ e all’86’. Nell’altra partita odierna della prima giornata vince in trasferta anche il Monaco, 2-1 con lo Strasburgo con gol di Diatta al 43’ e Diop al 53’, poi accorcia le distanze Diallo al 65’.