Ligue 1, il PSG pensa di sostituire Leonardo

21-02-2022 22:42

Il PSG non sarebbe del tutto soddisfatto del recente operato di Leonardo, e sta meditando un possibile divorzio a fine stagione. Come riporta Footmercato infatti, la dirigenza non ha in mente nessuno stravolgimento nell’immediato , ma al termine di questa stagione si tireranno le somme anche in base al numero di trofei vinti.

I possibili sostituiti del brasiliano ex Milan al momento sono Arsene Wenger nel ruolo di direttore tecnico oppure Fabio Paratici, attualmente al Tottenham.

OMNISPORT