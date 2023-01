Ligue 1, il PSG potrebbe dover lasciare il Parco dei Principi

17-01-2023 17:48

Il PSG vorrebbe acquistare il Parco dei Principi, il proprio stadio di casa che però è di proprietà del comune di Parigi. David Belliard, deputato al Consiglio comunale, ha parlato della possibilità che i colossi qatarioti acquistino lo stadio, dimostrandosi non molto propenso all’idea.

Queste le sue parole a RMC sport e riportate da TMW:

“Siamo in una partita di poker di bugiardi. Vedremo cosa succederà nelle trattative, ma non sono favorevole alla vendita di asset importanti al settore privato ed in particolare al Qatar. Il Parco dei Principi è uno di questi. Abbiamo bisogno di partecipare ad un certo numero di beni prestigiosi e il Parco dei Principi non appartiene al Qatar, ma ai parigini e, più in generale, ai francesi. Voglio che continui a far parte di questo patrimonio comune. Abbiamo investito più di 85 milioni di euro per la sua manutenzione e abbiamo in mente di sborsarne molti di più nei prossimi anni”.

È ancora presto per capire come si evolverà la situazione, ma esiste una possibilità che il PSG possa doversi trasferire.