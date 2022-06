Ligue 1, Monaco: Fabregas lascia alla fine del mese

18-06-2022 18:04

Il Monaco ha confermato che il centrocampista Cesc Fabregas lascerà il club alla fine del mese.

L’ex stella di Arsenal, Barcellona e Chelsea è stato tormentato dagli infortuni durante la stagione 2021-22, giocando solo due volte in Ligue 1, in cui il Monaco è arrivato terzo dietro al Marsiglia e ai campioni del Paris Saint-Germain.

Oggi un comunicato del Monaco ha confermato l’imminente partenza del 35enne.

“Il centrocampista con più di 830 partite in carriera, il cui contratto è in scadenza, lascia il club del principato tre anni e mezzo dopo il suo arrivo”, si legge nel comunicato.

L’AS Monaco ringrazia Cesc Fabregas per il tempo trascorso nel club e gli augura il meglio per il futuro”. Moltes gracies, Cesc!”.

Fabregas si è unito al Monaco nel gennaio 2019 e già a maggio aveva rivelato le sue intenzioni di lasciare lo Stade Louis II, ma non intende ritirarsi dal gioco.

“È sicuro che è finita tra me e il Monaco“, ha detto Fabregas all’outlet francese So Foot il mese scorso. “Il mio contratto scade a giugno e sto cercando un nuovo inizio. La mia testa ha bisogno di un nuovo inizio altrove.

“È l’anno peggiore non solo della mia carriera, ma anche della mia vita, perché quando non sono felice nel calcio, non sono felice nella mia vita. Quest’anno ho sofferto molto e mentalmente è stata dura. Bisogna solo essere forti”.