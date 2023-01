Ligue 1, vittorie per Marsiglia e Rennes

02-01-2023 23:20

Quattro le partite nel lunedì che ha chiuso il 17° turno del campionato di Ligue 1. Dopo il primo ko del Psg, battuto 3-1 dal Lens secondo, sono arrivate le vittorie anche della terza e della quarta in classifica. Il Marsiglia ha vinto per 2-1 sul campo del Montpellier, così come il Rennes ha sconfitto per 2-1 in casa il Nizza con la rete decisiva di Bourigeaud all’89’.

Nelle altre due gare del lunedì, successo per 3-2 del Troyes sul campo dello Strasburgo. Mentre, è finita 1-1 la sfida fra Lilla e Reims. In classifica quattro punti di vantaggio per il Psg, che ha 44 punti contro i 40 del Lens. Dietro di loro, appunto il Marsiglia a 36 e il Rennes a 34. Quinto il Monaco a 33.