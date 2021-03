Lindsey Vonn mostra il suo corpo e zittisce gli haters: "Fiera"

Lindsey Vonn non teme il giudizio di quanti, ancora una volta, potrebbero denigrarla per il solo aspetto fisico. Li sfida, li studia, li affronta. Perché sa, da sportiva, che chi vanta una mentalità può abbinarla al talento e lavorare perché da singolo successo questo risultato diventi un messaggio per la collettività.

In questa prospettiva, body positive, Lindsey si è nuovamente mostrata in bikini sui social e su Instagram ha pubblicato una dida eloquente, rivolta a chiunque abbia modo di vedere e riflettere sulle sue immagini.

“You can judge me if you want, but I’ve been working hard in the gym and taking care of me…. so I’m going to post some bikini pics because I’m proud of myself. 💪🏻😁❤️ #beyourself”.

“Puoi giudicarmi se vuoi, ma ho lavorato duro in palestra e prenderti cura di me… per questa ragione ho pubblicato alcune foto di me in bikini, perché sono orgogliosa di me stessa”, ha scritto la Vonn.