L'Inter doma il Crotone e ne fa sei: Lautaro Martinez straripante

È una partita ricca di emozioni quella che va in scena allo stadio Giuseppe Meazza tra Inter e Crotone e che inaugura la 15esima giornata del Campionato di Serie A. I nerazzurri, dopo un primo tempo complicato, travolgono i calabresi per 6-2 (tripletta di Lautaro Martinez), portandosi per qualche ora in vetta alla classifica di Serie A. Nota stonata l’infortunio muscolare capitato a Romelu Lukaku.

Inizia subito male il match per i pardoni di casa : l’Inter di Conte al 12′ del primo tempo è già in svantaggio. Dopo un calcio d’angolo di Messias, Zanellato si fa trovare pronto e insacca il pallone in rete. Difesa nerazzurra non pervenuta come dimostrano anche diverse occasioni prima del 20′ quando arriva il pareggio di Lautaro Martinez. La squadra di Stroppa non si scoraggia e crea comunque diverse occasioni.

Al 31′, però, Vidal recupera palla a centrocampo, Lukaku lancia Barella in area e Marrone per anticipare Martinez fa autogol: momentaneo pareggio Inter.

Momentaneo perchè dopo un fallo in area di rigore di Vidal viene asssegnato rigore agli ospiti (dopo il VAR) : al 36′ è di nuovo pareggio con il gol di Golemic. Il primo tempo si chiude sul 2 a 2.

La ripresa inizia con una Inter diversa anche se come successo nel primo tempo gli ospiti non demordono e spesso sono pericolosi. A mettere in chiaro le cose ci pensa però al 57′ Lautaro Martinez, che segna e porta i suoi in vantaggio: Barella ruba palla a centrocampo, poi Brozovic allarga a sinistra per Lautaro che mette in rete.

Poco dopo arriva il quarto gol di Lukaku: la LuLa colpisce ancora e al 64′ l’attaccante sigla il 4 a 2: per lui è il gol numero 50 con la maglia nerazzurra. Al 74′ il belga è però costretto a lasciare il campo per un problema fisico, al suo posto Young.

Non cambia comunque l’andazzo della partita e del secondo tempo: arriva la terza rete di Martinez al 79′ è tripletta dell’argentino e non è finita qui: il 6 a 2 finale lo infligge Hakimi. I nerazzurri portano a casa, dopo un primo tempo non al top, la prima vittoria dell’anno e un ritrovato Martinez.

INTER – CROTONE 6-2

12′ Zanellato (C), 20′, 57′ Lautaro Martinez (I), 31′ aut. Marrone (C), 36′ rig. Golemic (C), 64′ Lukaku (I), Hakimi 87′ (I)

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal (46′ Sensi), Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Luperto; P. Pereira, Molina, Zanellato, Eduardo, Reca; Riviere, Messias. All. Stroppa

OMNISPORT | 03-01-2021 14:21