L'Inter ha annunciato Ashley Young

L'Inter ha annunciato l'ingaggio di Ashley Young. "Ashley Young è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Il calciatore inglese classe 1985 arriva a titolo definitivo dal Manchester United. E' un’ala veloce, bravo nei dribbling e nei cross, tosto nell’uno contro uno".

L'esterno inglese, voluto fortemente da Conte, sarà un giocatore importante nel 3-5-2 del tecnico leccese: "Una carriera che si è sviluppata, negli ultimi anni, prendendo un’altra piega, un po’ più difensiva. I primi esperimenti come esterno del centrocampo a cinque, poi come terzino sinistro. Un ruolo al quale ha dedicato tutta la propria attenzione e professionalità a tal punto da essere inserito nella top-11 del Mondiale 2018 proprio come miglior terzino sinistro. Young diventa il terzo calciatore inglese a vestire la maglia dell’Inter. Impegnato nella lotta contro il razzismo, nelle ultime stagioni ha vestito la fascia di capitano del Manchester United. Ora è pronto ad affrontare una nuova, grande avventura. A lui va il benvenuto da parte di tutta la famiglia nerazzurra e l'in bocca al lupo di tutti i tifosi interisti", è il comunicato della società.

SPORTAL.IT | 17-01-2020 20:28