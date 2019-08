L'Inter ha preso una decisione su Mauro Icardi

L’Inter di Antonio Conte è pronta per il debutto ufficiale. I nerazzurri chiuderanno il programma della prima giornata di campionato, ospitando lunedì alle 20.30 in un San Siro gremito il neopromosso Lecce, peraltro squadra della città natale di Conte, che in giallorosso ha iniziato la carriera prima di trasferirsi alla Juventus.

L’attesa è spasmodica per una delle grandi protagoniste del mercato, anzi per la squadra che più ha stravolto e migliorato il proprio organico. L’ex ct della Nazionale sembra però deciso a far esordire solo un paio dei nuovi acquisti, Sensi a centrocampo e Romelu Lukaku in attacco. Barella potrebbe andare in panchina, mentre Godin è indisponibile e Lazaro è convalescente dopo l’infortunio che lo ha condizionato durante la preparazione.

Il tutto in attesa ovviamente degli ultimi acquisti. Da perfezionare quello di Alexis Sanchez, ma non è escluso che la sontuosa campagna acquisti dei nerazzurri si concluda con ulteriore e clamoroso affare in entrata, magari Paulo Dybala nell’operazione che porterebbe Mauro Icardi alla Juventus o magari Arkadiusz Milik qualora l’ex capitano approdi al Napoli. Da Torino e dalla Campania smentiscono, fatto sta che Icardi, oltre che ex capitano, è ufficialmente anche l’ex numero 9 dell’Inter.

A 72 ore dal debutto ufficiale, infatti, il club nerazzurro ha diramato la numerazione ufficiale della stagione. Come ampiamente annunciato Lukaku si è preso il numero 9, la maglia del centravanti titolare, costringendo Icardi a ripiegare su un’altra scelta. Maurito indosserà un insolito numero 7. Se i tifosi dell’Inter e gli appassionati di calcio vedranno mai in campo l’argentino con quella maglia basterà aspettare pochi giorni, di certo non passa inosservato il fatto che il 7 è anche il numero preferito da Alexis Sanchez. Nel mercato non è sempre lecito fare uno più uno, ma gli indizi ci sono. Per quanto riguarda gli altri nuovi acquisti, Godin avrà il numero 2, Sensi l’amato 12, Lazaro il 19, Barella il 23.



