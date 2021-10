L'Inter torna a vincere, a Empoli decidono D'Ambrosio e Dimarco

27-10-2021 22:45

Un’Inter che dalla metà del primo tempo è stata totalmente in controllo della partita e ancora di più quando si è trovata in superiorità numerica nella ripresa batte per 2-0 l’Empoli al Castellani, decidono i gol di D’Ambrosio e Dimarco.

EMPOLI-INTER: LE FORMAZIONI INIZIALI

Tra gli uomini di Simone Inzaghi, che è in tribuna squalificato, turno di riposo per Dzeko, che comunque entrerà a pochi minuti dalla fine, torna titolare Sanchez al fianco di Lautaro, in difesa D’Ambrosio al posto di Skriniar. Massiccio turnover per l’Empoli, in attacco l’ex Pinamonti e Cutrone.

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli, Parisi; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Pinamonti.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Lautaro Martínez, Sanchez.

EMPOLI-INTER: IL PRIMO TEMPO

Al 14’ sono i toscani ad avere la prima occasione con Stojanovic che tira dalla distanza ma Handanovic devia in angolo. Al 19’ clamorosa occasione per gli uomini di Andreazzoli: Bajrami crossa per Luperto la cui conclusione viene deviata in scivolata in angolo da D’Ambrosio.

Al 23’ si vedono i nerazzurri con un tiro di Dimarco deviato sopra la traversa da Vicario. Al 34’ Inter in vantaggio: D’Ambrosio ruba palla e dà a Sanchez, cross al bacio del cileno per lo stesso difensore che insacca di testa.

Al 44’ palo di Barella che però è in fuorigioco, poi alla fine del primo tempo prima Sanchez perde l’equilibrio al momento di tirare e battere Vicario e poi l’estremo difensore dei toscani blocca un colpo di testa di Lautaro.

EMPOLI-INTER: IL SECONDO TEMPO

Al 48’ cross di Darmian per Sanchez che di testa costringe Vicario a bloccare a terra. Al 52’ la svolta: Ricci commette un brutto fallo su Barella, Chiffi lo espelle con cartellino rosso diretto. Al 54’ Vicario è miracoloso su Darmian, Sanchez raccoglie la respinta e mette in rete ma è in fuorigioco.

L’Inter ora domina in superiorità numerica: ancora Darmian, cross per Gagliardini che di testa colpisce in pieno il palo. Al 63’ colpo di testa di Lautaro su cross di Barella, Vicario è ancora decisivo.

Al 64’ il portiere dei padroni di casa devia in angolo una bordata di Gagliardini da fuori, sul corner Brozovic di sinistro mette di poco a lato. Il gol stra-annunciato del 2-0 arriva al 66’ con Dimarco che appoggia in rete un cross di Lautaro.

Al 74’ il gol del 3-0 di Gagliardini viene annullato perché l’ha fatto col braccio notevolmente allargato. Al 76′ ci prova Mancuso ma Handanovic respinge. All’83’ ancora Dimarco servito da Lautaro manda di poco a lato. Al 92′ anche Sensi si vede annullare il terzo gol per fuorigioco ma non importa, i nerazzurri si rimettono in moto tenendo il passo del Milan.

