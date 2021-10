Inter, la situazione preoccupa gli azionisti: Zhang deve spiegazioni

27-10-2021 13:09

Il futuro societario dell’Inter è sempre appeso a un filo. La società aspetta infatti news su quello che sarà del futuro e della proprietà.

Domani 28 ottobre, non a caso, è stata convocata l’assemblea dei soci che avrà anche il compito di approvare il bilancio 2020/2021 chiuso lo scorso 30 giugno con un passivo record di 245,6 milioni di euro.

Non ci sarà dal vivo il Presidente Steven Zhang che sarà collegato solo in videoconferenza: secondo le indiscrezioni, il numero uno nerazzurro dovrebbe cercare di tranquillizzare l’ambiente spiegando la sua intenzione di mantenere saldo il controllo del club.

Oaktree Capital Management

Nel Consiglio d’amministrazione, intanto sono anche stati nominati due nuovi consiglieri, si tratta di Carlo Marchetti e Amedeo Cassai, approvati dal club e voluti dal fondo americano Oaktree Capital Management (fondo che ha prestato 275 milioni di euro da ripagare in tre anni, a Great Horizon, la società controllata di Suning).

Proprio in queste ore, intanto, il manager di Oaktree, come spiega “Gazzetta dello Sport”, si trova a Milano cosa che ha appunto riacceso le voci dell’assemblea dei soci che ora chiedono spiegazioni e conferme.

Zhang, nonostante la situazione complessa, non ha intenzione di mollare, anzi il numero uno vorrebbe riportare in auge il club non solo in termini sportivi ma anche economici.

Intanto, questa sera, l’Inter ha anche un altro compito, vincere contro l’Empoli. Sarà infatti necessario portare a casa i tre punti, dopo il pareggio con la Juve, per non far scappare il Milan, vittorioso ieri a San Siro contro il Torino.

