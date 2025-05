Giro d'Italia 2025, la tappa di domani: Viareggio-Castelnovo ne' Monti. Tornano le salite dure

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 11.a tappa del Giro d'Italia 2025: Viareggio-Castelnovo ne' Monti

L’undicesima tappa del Giro d’Italia 2025 è la Viareggio – Castelnovo ne’ Monti, in programma mercoledì 21 maggio. La lunghezza è di 186 km ed è classificata come una tappa 3 stelle di difficoltà. Tornano le grandi salite, in questo caso l’Alpe San Pellegrino che si staglia nel mezzo della frazione con un dislivello di 3.850 metri, e che si ripresenta nel programma della Corsa Rosa per la prima volta dal 2000. È anche una delle salite tra le più impervie dell’intero arco Appenninico: insomma, dopo la crono precedente un’altra occasione per fare selezione tra gli uomini di classifica.

Percorso dell’undicesima tappa: Viareggio-Castelnovo ne’ Monti

Si parte da Viareggio per attraversare la Garfagnana, lungo località come Camaiore, Montemagno, Barga e Castelnuovo Garfagnana. Quindi la salita di San Pellegrino in Alpe, nell’Appenino tosco-emiliano, tra la provincia di Lucca e quella di Modena. Si entra quindi nel modenese per poi passare nel territorio di Reggio Emilia.

Altimetria dell’undicesima tappa

La prima parte della tappa nel territorio del lucchese non presenta grosse difficoltà, pur con una leggera ascesa e un dentello a Barga. La seconda invece è decisamente più impegnativa, a partire dalla salita principale di giornata di San Pellegrino in Alpe superati all’incirca 90 chilometri dal via. Il percorso si snoda poi attraverso vari saliscendi, con le ascese di Toano e di Pietra di Bismantova. Finale con una breve discesa che conduce dentro Castelnuovo, alcune curve e un ultimo chilometro in pendenza, prima di spianare nei 100 metri che conducono al traguardo.

Cronoprogramma dell’undicesima tappa

Salite dell’undicesima tappa

Il primo GPM di giornata, la salita di San Pellegrino in Alpe, è un Gran Premio della Montagna di prima categoria che presente dei picchi di pendenza del 19%. A seguire una lunga discesa per l’altro GPM, quello di seconda categoria di Toano e che tocca asperità del 10%. Ultimo GPM, sempre di seconda categoria, quello di Pietra di Bismantova a 10 km dal traguardo e con punte del 12%.

Dove vedere l’undicesima tappa del Giro

