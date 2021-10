Calciomercato Inter, l'operazione per gennaio fa discutere i tifosi

27-10-2021 12:46

Novembre è alle porte, il che vuol dire che per le società di serie A è arrivato il momento di intensificare il lavoro in vista del calciomercato di gennaio. L’Inter non ha grandi spazi di manovra, a causa dei problemi finanziari da parte della proprietà, ma Beppe Marotta e Piero Ausilio sono comunque convinti di poter mettere a segno alcuni colpi utili a rinforzare la squadra di Simone Inzaghi.

L’Inter pensa a Thorsby per gennaio

Uno di questi punta a portare in nerazzurro il centrocampista della Sampdoria Morten Thorsby: Ausilio ha già incontrato gli agenti del 25enne norvegese, legato al club blucerchiato da un contratto con scadenza a giugno 2023. Thorsby piace perché ha fisico, senso della posizione ed è molto forte nel gioco aereo: per l’Inter rappresenterebbe un’ottima alternativa ai centrocampisti titolari.

Non tutti i tifosi nerazzurri, però, la pensano così. Sul norvegese gli interisti sono piuttosto divisi: molti reputano Thorsby non all’altezza dell’Inter sul piano tecnico.

L’operazione non convince i tifosi nerazzurri

“Centrocampista mediocre, l’unico da prendere è Nandez del Cagliari”, scrive su Facebook Emanuele. “Ma per favore… – aggiunge Gianmario facendo un altro nome – se proprio vogliono prendere un rinforzo a centrocampo senza spendere eccessivamente che si vada dallo Spezia per Maggiore”. Marco, invece, punta un altro giocatore della Samp: “Spero di più in Daamsgard che può sostituire Calhanoglu”. Netto il giudizio di Christian: “Thorsby è un calorifero coi piedi”.

Altri interisti, invece, vorrebbero vedere il norvegese in nerazzurro, come Cristiano: “Dalla Samp abbiamo preso sempre gente che poi è diventata un punto fermo o che comuque ha dato il suo, vedi Icardi e Skriniar”.

“A me questo piace…”, aggiunge Daniele. Per Simone, infine, il problema non sono la qualità del centrocampista: “Thorsby va bene, ma con quali soldi lo prendiamo?”.

