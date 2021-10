Serie A, Massimo Moratti tuona contro l'arbitraggio di Inter - Juve

25-10-2021 12:55

Da anni, Massimo Moratti non è più il proprietario dell’Inter, eppure la fede e la passione per il club non è mai diminuita. L’ex numero uno nerazzurro, il giorno dopo il Derby d’Italia ha parlato del pareggio e del discusso rigore assegnato alla Juve.

Intervenuto ai microfoni di “Radio Anch’io Sport” su Rai RadioUno, sul tiro dal dischetto assegnato alla squadra di Allegri e siglato da Dybala ha spiegato: “Non so se definirlo un “rigorino”, ma certamente la situazione di ieri ha un po’ rovinato la partita. Non mi è sembrato ci fosse una scoperta così clamorosa per rovesciare clamorosamente una partita”.

E poi ha continuato: “Di principio gli arbitri lasciano giocare, cosa che ogni tanto non succede, come in Bologna-Milan, dove ci sono due falli e due espulsioni. La severità può essere giustissima ma giocare con due uomini in meno può cambiare totalmente la partita, così come il rigore di ieri ha cambiato la gara. Non mi è sembrato un rigore che obbligasse ad intervenire successivamente, ora abbiamo una montagna di rigori dalla mattina alla sera”.

Un rigore che non è andato giù a Moratti e a tanti tifosi nerazzurri. Poi l’ex patron ha anche parlato della squadra spiegando come dall’esterno sembri mancare un po’ di fiducia anche se il gioco c’è.

“Conte – dice rispondendo a domanda sul paragone tra il “vecchio” e il “nuovo” – ha dimostrato di vincere, Inzaghi è totalmente diverso. Si è preso una grande responsabilità. Il derby sarà la gara della svolta? L’Inter nel primo tempo contro la Juve ha fatto una partita stupenda. Sotto il profilo del gioco se riesce a segnare di più ne può fare di belle figure. Vincere il derby sarebbe molto importante . Il carattere della squadra si sta formando. Ha tutti i mezzi per vincere ancora“.

MOURINHO

Non manca anche una riflessione sull’eroe del Triplete, José Mourinho con la Roma che ha preso anche una bella batosta in Conference League: “Sta cercando di cavarsela, lui aveva già avvisato che la rosa non è all’altezza delle altre squadre, una sberla come quella presa giovedì non se la poteva aspettare nessuno e credo che lui sia rimasto veramente esterrefatto. E’ riuscito a cavarsela perché ha giocato bene contro il Napoli e si è messo in condizione di rifarsi”.

SONDAGGIO – Secondo te c’era il rigore per la Juve in Inter-Juve?

OMNISPORT