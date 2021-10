SONDAGGIO - C'era il rigore per la Juve in Inter-Juve?

25-10-2021 09:01

Minuto 85 del Derby d’Italia 2021-22 a San Siro. Azione disperata della Juve che è sotto per 1-0 contro l’Inter. La palla arriva ad Alex Sandro che al limite dell’area prova a farla proseguire per un compagno. Una frazione di secondo dopo aver toccato il pallone, Dumfries dell’Inter lo tocca con un calcio imprudente e in netto ritardo rispetto all’azione di gioco. L’arbitro Mariani fa proseguire il gioco, salvo essere richiamato dal Var Guida. L’analisi delle immagini rallentate consente al direttore di gara di vedere con chiarezza quello che dal vivo non aveva colto: il contatto tra i due c’è e la giacchetta nera fischia il penalty. Dybala trasforma e la partita finisce 1-1. Inzaghi viene espulso e non si dà pace per la decisione arbitrale. Tu cosa ne pensi? Era rigore o no?

Lo stesso Inzaghi a partita finita si è lamentato dell’intervento del Var perché secondo lui un rigore così può anche non essere concesso, mentre l’autorevole ex arbitro Cesari, oggi opinionista Mediaset, ha una visione molto diversa.

VIRGILIO SPORT