La domenica di Serie A si chiude stasera a San Siro dove l'Inter, campione d'Italia in carica, ospita la Juventus nel classico derby tricolore ovvero una delle partite più sentite dell'anno per entrambe le tifoserie. I due tecnici arrivano alla sfida con le rispettive rose quasi al completo. Da una parte Simone Inzaghi recupera Calhanoglu, ma deve fare a meno di Correa, dall'altra Allegri ritrova Dybala, ma perde Kean per infortunio.20:02

Allegri sorprende tutti a San Siro: Chiesa va in panchina. In attacco tocca a Kulusevski assieme a Morata. In mezzo al campo, invece, McKennie vince il ballottaggio con Bentancur. In difesa Danilo insieme a Bonucci e Chiellini, con Cuadrado e Alex Sandro esterni a tutta fascia. Titolare anche Bernardeschi, che agirà nel ruolo di mezzala, affiancando in regia Locatelli.20:05