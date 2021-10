Inter-Juve, Simone Inzaghi furente: "Ci hanno tolto la vittoria"

24-10-2021 23:47

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha commentato amaro il pareggio ottenuto in extremis dalla Juventus a San Siro: in occasione dell’assegnazione del rigore di Dybala l’allenatore nerazzurro è stato anche espulso per proteste. “C’è stato un gesto di stizza non bello da vedere ma era frutto di dispiacere, per noi e per i tifosi – ha spiegato Inzaghi -. L’arbitro era a due metri, ha visto, ha detto che è tutto a posto, poi è stato richiamato dal Var. Ho sbagliato a reagire in quel modo come ha sbagliato l’arbitro a dire che era tutto ok…”.

“Forse Dumfries poteva stare più attento? Penso di sì perché eravamo in superiorità numerica vicino alla palla. Quello era l’unico modo in cui potevamo prendere gol. Non abbiamo concesso nulla alla Juve, abbiamo condotto la partita dall’inizio alla fine. Sono due punti buttati via“.

Inzaghi mette nel mirino l’addetto al Var, Guida, che è intervenuto nell’occasione per correggere Mariani: “Ci ha tolto una vittoria che sarebbe stata meritata. Gli episodi fanno la differenza, mancava un minuto, eravamo in superiorità numerica e probabilmente Guida poteva non richiamare, perché poteva anche non starci il rigore. Sono due punti che ci mancano in classifica, ma ripartiamo comunque dalla grande prestazione”, ha continuato il mister dei nerazzurri.

“Normale che una squadra come la nostra deve portarla a casa questa partita. Analizzeremo la gara perché su quella palla bisognava prestare più attenzione – ha continuato Inzaghi -. La mia squadra in ogni caso mi è piaciuta, meritavano tutti la vittoria. Il calcio è fatto di episodi, prendere un rigore al 90′ ci può stare, ma avremmo meritato di vincere”.

