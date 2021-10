Dybala rimonta l'Inter: la Juve ringrazia il Var e si salva a San Siro

24-10-2021 22:52

Termina in parità, 1-1, il big match della nona giornata di Serie A tra Inter e Juventus: a San Siro Dzeko porta avanti i nerazzurri nel primo tempo, mentre la replica dei bianconeri arriva nella ripresa, Dybala pareggia su calcio di rigore assegnato dopo l’intervento del VAR. Simone Inzaghi viene espulso per proteste dopo la decisione contestata dell’arbitro Mariani.

In classifica l’Inter è al terzo posto a 18 punti, a -7 dalle prime della classe Napoli e Milan. la Juventus è sesta a quota 15.

LA GARA

Dopo un avvio di gara in equilibrio e una grande occasione di marca bianconera, firmata Morata, è l’Inter a crescere e a manovrare con più continuità, mentre la squadra di Allegri va a fiammate.

L’episodio che sblocca il match arriva al 16′: Bernardeschi si fa male alla spalla (verrà sostituito da Bentancur), la Juve temporeggia e resta per alcuni minuti in 10 uomini. Il Biscione ne approfitta e al 18′ passa: Calhanoglu colpisce la traversa con una conclusione da fuori area, sulla respinta il più veloce di tutti è Dzeko che insacca da pochi passi.

Sotto di un gol, la Juve fatica a creare azioni offensive, e si affida ai suoi solisti: al 24′ Cuadrado da fuori area prova ad impensierire Handanovic, senza successo. Solo nel finale di tempo la Vecchia Signora si fa vedere ancora dalle parti di Handanovic con Bonucci in mischia: il centrale azzurro non trova però lo specchio della porta.

La ripresa comincia sulla falsariga del primo tempo, con l’Inter in gestione e la Juve che prova a impensierire i nerazzurri. La squadra di Allegri con il passare dei minuti alza il proprio baricentro alla ricerca del pareggio, scoprendosi: le occasioni inevitabilmente arrivano, da una parte e dall’altra. Al 63′ Perisic sfiora il raddoppio ma calcia malissimo da buona posizione, un minuto dopo è invece Morata, che di testa manda fuori sprecando una buona opportunità.

Le mosse di Allegri: al 65′ dentro i due assi, Chiesa e Dybala, per Kulusevski e Cuadrado. La Joya al 72′ su punizione impegna Handanovic. Inzaghi risponde ad Allegri inserendo Lautaro Martinez per Sanchez e Dumfries per Perisic.

Nel finale Allegri butta nella mischia anche Kaio Jorge e Arthur: i bianconeri spingono anche se i ritmi della partita sono più bassi.

All’89’ il pareggio della Juventus: Mariani aiutato dal VAR assegna un calcio di rigore per fallo di Dumfries su Alex Sandro. La decisione è contestata, il monitor toglie ogni dubbio all’arbitro: dal dischetto Paulo Dybala spiazza Handanovic e trova l’1-1. Simone Inzaghi espulso per proteste. Finale bollente, la Juventus si butta in avanti alla ricerca della vittoria ma il risultato non cambia più: la Juve si salva a San Siro, pari amaro per l’Inter che già assaporava la vittoria.

