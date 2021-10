Tifosi Juve dalla disperazione ai rimpianti: Potevamo anche vincerla

24-10-2021 22:51

Un punto guadagnato o due punti persi? Il dilemma è irrisolto, visto che la Juve ha sì evitato in extremis la sconfitta sul campo dell’Inter, facendo felici i propri tifosi. Grandi, però, anche i rimpianti per le scelte sbagliate di Allegri a inizio gara, o per qualche ingenuità di troppo tipo quella costata l’iniziale vantaggio dei nerazzurri. Insomma, per il popolo bianconero dei social è un Derby d’Italia dai due volti.

Inter-Juve, tifosi bianconeri inviperiti all’intervallo

A metà gara sono già tante le recriminazioni. “Non so se è più colpevole Bernardeschi che ha chiesto un altro minuto o Allegri che gliel’ha dato”, scrivono in tanti subito dopo il gol del vantaggio nerazzurro di Dzeko, con la Juve in dieci. “Ma poi mette Bentancur al suo posto, allora è rincitrullito totale”. Qualcun altro sembra già rassegnato: “Se al posto dell’Inter ci fosse stata un’altra squadra ne avremmo già presi quattro”. Altri lamentano il mancato impiego di Chiesa: “Ma come si può lasciare Chiesa in panchina, formazione sbagliata”. E ancora: “Centrocampo inguardabile con Alex Sandro, McKennie e Locatelli non pervenuto. Speriamo in qualche cambio nella ripresa”. E c’è chi sentenzia: “La peggior Juve degli ultimi trent’anni. Allegri non adatto. Una dirigenza alla frutta. Ma resistete davanti alla tv? Io non più”.

Dybala riaccende gli entusiasmi: rimonta possibile

La Juve inguardabile del primo tempo si trasforma nella squadra solida, grintosa e cinica che nella ripresa, e in particolare nel finale, riaccende gli entusiasmi dei tifosi. “Non ci speravo più”, ammette una fan dopo il gol del pareggio di Dybala. “Scommettiamo che adesso ci aspettano giorni e giorni di piagnistei per il rigore concesso dopo consulto Var?”, prevede un supporter bianconero. “Tardivo l’innesto di Chiesa, se avesse inserito prima lui e la Joya l’avremmo vinta”, è la recriminazione di un tifoso incontentabile. “Non vinceremo lo scudetto, ma aver rovinato la festa a quelli là mi fa godere”, è la soddisfazione di un altro supporter. E c’è chi è convinto: “Rimonta possibile, sta tornando la vera Juve di Allegri. Dieci punti si recuperano”.

