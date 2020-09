Mercato Inter, non solo Barcellona: spunta un'altra big su Lautaro

Il futuro di Diego Godin, lontano dall’Inter, l’attesa per l’arrivo di Arturo Vidal, la possibile partenza di Marcelo Brozovic, per fare cassa al fine di arrivare a Ngolo Kanté, ma anche la volontà di Antonio Conte di poter contare al più presto su un quarto attaccante per completare il reparto.

Il mercato dell’Inter è più vivo che mai e su più tavoli, ma ciò di cui tifosi e allenatore non vorrebbero sentir parlare è l’interesse delle grandi di Spagna per Lautaro Martinez.

Nonostante un finale di stagione in sordina, infatti, l’argentino è uno dei pezzi pregiati del mercato. L’ultimo aggiornamento arriva da ‘SportMediaset’, che riporta la notizia del presunto accordo raggiunto tra il Real Madrid e gli agenti di Martinez sulla base di un contratto pluriennale da 8 milioni netti.

Se davvero così fosse il grande sconfitto sarebbe il Barcellona, visto che nonostante la permanenza in Catalogna di Leo Messi, il Toro piace sempre dalle parti del Camp Nou, anche alla luce dei ripetuti no del Lione per Memphis Depay, l’attaccante olandese che in Francia si è rilanciato su livelli d’eccellenza dopo alcune stagioni deludenti al Manchester United, ma che il presidente dell’Olympique Aulas non vuole cedere nonostante la corte del Barcellona sia serrata, su indicazioni del nuovo allenatore Ronald Koeman che ben conosce Debay per averlo rilanciato nella Nazionale olandese nella proficua esperienza di Koeman come ct degli Orange, riportati in alte quote dopo le mancate partecipazioni ad Euro 2012 e al Mondiale 2016.

Ma senza Depay Martinez è destinato a tornare ad essere una prima scelta per il presidente Bartomeu, così la dirigenza dei blaugrana si starebbe muovendo direttamente con l’entourage del giocatore e non solo. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, infatti, il Barcellona avrebbe chiesto aiuto nientemeno che a Jorge Mendes per accelerare alcune operazioni in uscita e preparare un tesoretto con il quale presentarsi all’Inter.

A mettere spalle al muro il Barça è il regolamento del mercato della Liga, che prevede come i club spagnoli possano reinvestire sul mercato solo una parte di quanto ricaveranno dalla vendita dei giocatori, con percentuale variabile in base ai fatturati, così ecco “l’appello” al potente agente portoghese chiamato a trovare collocazione a qualche esubero bocciato da Koeman.

L’Inter si sente tranquilla anche perché la clausola rescissoria da 111 milioni sono scaduti e per portare via Lautaro dall’Italia serve la classica super-offerta. Congelate per il momento le trattative per rinnovo con aumento d’ingaggio, ma in caso d’emergenza anche questa potrebbe essere una strategia per scongiurare la partenza del Toro…



OMNISPORT | 14-09-2020 08:45