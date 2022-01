L'Inter vuole subito Frattesi: in arrivo due cessioni di lusso

21-01-2022 12:43

L‘Inter ha individuato il centrocampista del futuro: Davide Frattesi. Il club nerazzurro negli ultimi giorni ha moltiplicato i contatti con il Sassuolo per prelevare il classe 1999, che potrebbe essere utile alla causa fin da subito, come vice Barella. La strategia di Beppe Marotta è chiara, serviranno due cessioni per un arrivo antipato a gennaio.

Inter-Frattesi, il disegno ambizioso di Marotta

L’amministratore delegato dei nerazzurri vuole creare uno zoccolo duro di italiani nella rosa a disposizione di Simone Inzaghi, e lo ha detto esplicitamente a margine della sfida di Coppa Italia con l’Empoli: “A noi piacciono giovani e italiani, siamo sulla strada buona per creare uno zoccolo duro“.

Frattesi piace molto a Simone Inzaghi per la sua dinamicità e le sue capacità di impostazione, interdizione ed inserimento: un centrocampista tuttofare con un grande potenziale, in grado di sostituire Barella o di giocargli accanto. L’Inter ci crede e si è portata in pole position nella corsa per il giocatore: gli uomini mercato del Biscione lavorano soprattutto per l’estate, anche se non escludono l’arrivo immediato a gennaio.

Il Sassuolo ha però detto no alla formula del prestito, e l’unica possibilità di vederlo subito in maglia nerazzurra è legata alla doppia partenza di Stefano Sensi e Matias Vecino.

Inter, Sensi è sempre in bilico

L’infortunio di Joaquin Correa ha complicato i piani di una cessione immediata a gennaio di Stefano Sensi. Il centrocampista nerazzurro ha detto da tempo sì alla Sampdoria perché vuole giocare con più continuità, ed è ancora intenzionato a trasferirsi subito a Genova, ma l’Inter ha preso tempo (su pressing di Inzaghi, che considera Sensi un buon rimpiazzo dell’argentino) e ha chiesto alla Samp una pausa di alcuni giorni per valutare meglio le condizioni del Tucu.

La Samp potrebbe avere così una risposta all’inizio della prossima settimana, riporta Sky, anche se dai doriani, forti della volontà del giocatore, filtra un certo ottimismo.

Inter: Sarri in pressing su Vecino

Matias Vecino è in scadenza a giugno con l’Inter ma il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è in pressing su Claudio Lotito per averlo subito a gennaio. Il centrocampista uruguaiano è funzionale per il gioco del tecnico toscano, che aspetta con fiducia gli introiti in arrivo dalle uscite di Muriqi, Vavro e Lazzari per sbloccare il mercato in entrata e avere immediatamente il giocatore. L’Inter aspetta, in attesa di offerte ufficiali.

