L'Inter vuole tenersi stretta Brozovic, verso il rinnovo del croato

L’Inter sta lavorando, in termini di mercato, sul futuro e sulle certezze delle prossime stagioni.

Dopo il rinnovo di Lautaro, l’altra priorità si chiama Marcelo Brozovic. Con l’argentino è stato raggiunto l’accordo, che va solo formalizzato per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 e così risolta una questione sotto con il croato con cui, secondo “Gazzetta dello Sport”, già oggi si potrebbe iniziare a discutere.

Non a caso, nel capoluogo lombardo è stato avvistato il padre, che da qualche mese è l’agente del centrocampista nerazzurro il cui contratto scadrà il prossimo giugno e che mira a un netto aumento dell’ingaggio.

Attualmente, EpicBrozo (come lo chiamano i tifosi) percepisce 3,5 milioni netti a stagione e vorrebbe arrivare a percepire una cifra tra i 5 e 6 milioni. Il club e la società vorrebbero andare incontro alle richieste dell’entourage del giocatore che non solo è entrato nel cuore dei tifosi ma ormai è una pedina fissa del centrocampo e del gioco nerazzurro.

Allo stesso tempo bisogna stare attenti alle casse nerazzurre come ha fatto capire, a fatti e a parole la dirigenza nerazzurra. Ecco perché l’Inter ha già fatto capire che non accetterà rinvii nella trattativa e nemmeno un tira e molla da parte dello staff del croato che rientra, senza ombra di dubbio nel gioco nerazzurro e nelle volontà di Simone Inzaghi.

Brozovic ha anche capito la situazione societaria e ha rimandato il discorso rinnovo a dopo l’estate ma ora è tempo di parlarne. Il parametro di riferimento preso da Brozovic Senior è il contratto siglato dal nuovo acquisto, il turco Calhanoglu, che guadagnerà 4,5 milioni il primo anno per poi salire a 5 la stagione successiva.

Lautauro avrebbe raggiunto l’acoordo a 6 milioni e la dirigenza sarebbe intenzionata ad allinearsi su queste cifre: cosa che non rende le parti distanti, anzi. La cosa ottimale è che il discorso venga intavolato quanto prima visto che da gennaio il croato potrebbe iniziare a raccogliere le varie offerte e valutare la migliore.

OMNISPORT | 07-09-2021 14:21