L'Inter riparte da Lautaro: tutti i dettagli del rinnovo

L’Inter riparte da Lautaro Martinez. Dopo i sofferti addii di Hakimi e di Lukaku la società nerazzurra blinda il giocatore argentino, attualmente impegnato con la sua Nazionale.

Proprio una volta terminati gli impegni con la sua Nazionale il giocatore firmerà l’accordo per il rinnovo, raggiunto dopo l’incontro tra la dirigenza milanese e l’agente Alejandro Camano.

Si parla di 6 milioni di euro netti a stagione più bonus fino al 2025, ovvero due anni in più rispetto al precedente accordo. Nel nuovo contratto, come spiega “Gazzetta Dello Sport” non è nemmeno stata inserita nessuna clausola rescissoria, a differenza di quella da 111 milioni che la società di Milano inserì nel 2018 dopo l’arrivo dell’attaccante dal Racing.

Simone Inzaghi non poteva perdere un’altra pedina importante e così il club ha deciso di fare un vero e proprio investimento visto che ha l’ingaggio più alto di tutta la squadra. Ci sono anche gli ingaggi ‘alti’ di Sanhez, Vidal e Eriksen ma in questi casi l’Inter può sfruttare il Decreto Crescita.

Di certo, anche e soprattutto a livello economico, l’addio del belga Lukaku ha aperto la strada alla possibilità di bloccare l’argentino in maglia interista. L’Inter non ha mai mollato la presa nemmeno quando il giocatore, nei mesi passati, ha cambiato agente mandando all’aria la trattativa già intavolata.

All’inizio dell’estate però si è iniziato a lavorare sul rinnovo dell’argentino. Argentino che non solo in campo ma anche fuori è diventato, per forza do cose una delle figure di riferimento e uomo simbolo della nuova Inter dell’era Inzaghi.

Senza Lukaku diventa lui un numero uno dell’attacco. Archiviata la questione Lautaro, l’Inter e i tifosi possono tirare un sospiro di sollievo, ora si lavorerà ai rinnovi di Brozovic e di Barella.

OMNISPORT | 01-09-2021 12:29