L'Inter dice no agli svincolati: un affare sfuma in extremis

La sessione estiva di calciomercato si è chiusa con il consueto e inevitabile carico di promossi, bocciati e rimpianti.

Pesano nel bilancio complessivo della Serie A addii più che illustri come quello del campione d’Europa Gigio Donnarumma, volato al Psg a parametro zero prima ancora di conquistare il titolo continentale con l’Italia e quelli di Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo, protagonisti di storie ben diverse.

Il primo è stato sacrificato dall’Inter dopo Achraf Hakimi sull’altare delle esigenze di bilancio e tornato al Chelsea per 115 milioni, anche il portoghese è tornato a casa, leggi Manchester United, ma per soli 15 milioni più bonus nelle casse della Juventus che si è però alleggerita di un ingaggio pesantissimo.

Insomma i conti tornano sul piano economico per quasi tutti i club in attesa di vedere le conseguenze dal punto di vista tecnico.

L’Inter in particolare ha chiuso la sessione di mercato con un segno positivo di ben 147 milioni, al netto degli ingaggi risparmiati. Un vero capolavoro quello compiuto dal ds Piero Ausilio e dall’ad Beppe Marotta, almeno sul piano strettamente contabile, ma per il momento sorride anche il campo grazie all’ottimo impatto avuto da Simone Inzaghi e dai nuovi acquisti, su tutti Edin Dzeko e Joaquin Correa.

Proprio l’esordio-boom dell’argentino, a segno con una doppietta decisiva da subentrato a Verona, ha convinto definitivamente i dirigenti nerazzurri a non ritoccare ulteriormente il reparto d’attacco nelle ultime ore di mercato, senza ricorrere quindi al mercato degli svincolati.

Fiducia al giovanissimo Martin Satriano, rimasto in rosa per volontà di Simone Inzaghi, e destinato a fare da quinta punta alle spalle di Alexis Sanchez, nonostante le riserve sulle condizioni fisiche del cileno, ancora fermo per infortunio.

Nelle ultime battute di agosto, comunque, la dirigenza dell’Inter è stata tempestata di messaggi di giocatori e agenti decisi a proporre in extremis i propri assistiti. Marotta e Ausilio hanno allora dovuto assestare numerosi rifiuti, uno dei quali a un grande ex del calcio italiano come Fernando Llorente.

Il centravanti spagnolo, fresco di rescissione con l’Udinese, vorrebbe restare in Italia e avrebbe provato a sondare la possibilità di approdare proprio all’Inter o di tornare alla Juventus. Da entrambi i club sono però arrivati altrettanti garbati, ma secchi rifiuti, nonostante tanto i nerazzurri quanto i bianconeri potessero avere bisogno di un centravanti di rincalzo con esperienza in vista dei tanti impegni dell prima parte della stagione.



OMNISPORT | 01-09-2021 10:08