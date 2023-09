Lione, Grosso si presenta dopo il sorpasso a Gattuso: “Serve coraggio”

Il campione del mondo, che ha battuto l’ex compagno di nazionale nella corsa alla panchina dell’Olimpique, ha incontrato per la prima volta la stampa francese

18-09-2023 15:21

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Per diversi giorni sembrava che Rino Gattuso fosse destinato alla panchina del Lione: poi il sorpasso operato da Fabio Grosso, che oggi si è presentato a stampa e tifosi della squadra transalpina, terzultima in classifica in Ligue 1.

Lione, Grosso e il sorpasso a Gattuso per la panchina

Per diversi giorni i tifosi del Lione hanno pensato che Rino Gattuso avrebbe preso il posto dell’esonerato Laurent Blanc sulla panchina della loro squadra: poi la svolta da parte della dirigenza francese e la scelta di un altro tecnico italiano, anch’egli campione del mondo in Germania nel 2006, Fabio Grosso.

Lione, contratto biennale con opzione per Grosso

Grosso s’è presentato oggi alla stampa francese e ai tifosi del Lione, che da lui sperano in una grande rimonta in campionato. L’Olympique, una delle squadre più prestigiose di Francia, è attualmente terzultima in Ligue 1 con 2 punti in 5 partite. Grosso, però, ha firmato un contratto biennale con prolungamento automatico di un anno in caso di immediata qualificazione alle coppe europee. Un rischio: “Ma a me piace il rischio”, ha precisato Grosso.

Grosso e l’esperienza al Lione da giocatore

Parole che non sono state buttate là per caso: dopo la vittoria dei Mondiali del 2006 e la fine della sua esperienza all’Inter Grosso ha giocato per due stagioni nel Lione, dal 2007 al 2009, vincendo un campionato, una coppa nazionale e una Supercoppa di Francia. Insomma conosce l’ambiente e le potenzialità del Lione. “Per me è qualcosa di grande essere qui. Il Lione è stata la mia prima scelta”, ha detto, ringraziando poi anche il Frosinone per l’esperienza fatta con il club laziale nelle ultime due stagioni. “Qui ci sono le condizioni, le strutture e un clima incredibile allo stadio per fare bene e migliorare. Dobbiamo tutti dare il massimo per meritarci tutto questo. Di sicuro il Lione non si merita la classifica attuale”, ha poi aggiunto Grosso.

Lione, Grosso chiede coraggio alla squadra

Grosso ha spiegato che il Lione deve ritrovare in primis coraggio e voglia di lottare. “Per prima cosa voglio guardare negli occhi i miei giocatori e trasferire loro la mia determinazione e la mia passione – le sue parole -. Per migliorare serve essere determinati e coraggiosi. Queste sono le basi. Tattica e tecnica vengono dopo”. Tutti dovranno guadagnarsi il posto da titolare: Grosso ha annunciato che non guarderà all’età dei giocatori. “È importante che tutti capiscano di poter dare il loro contributo, soprattutto con i cinque cambi. Non giocare non significa perdere il posto. Voglio che i miei giocatori sentano la mia fiducia. E non guardo la data di nascita. Se uno è giovane ma è pronto, per me gioca”.