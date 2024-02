Lippi da Fazio: "Ho sempre creduto nella vittoria ai Mondiali 2006"

Il campione del mondo a 'Che tempo che fa': "Sono riuscito a convincere tutti"

19-02-2024 18:06

“Ho sempre creduto nella vittoria e ho sempre cercato di trasmettere ai miei giocatori questa mentalità: andare a partecipare a una manifestazione per vincere. Eravamo convinti di poter vincere questa coppa. Io ero convintissimo e ho cercato di convincerli tutti e ci sono riuscito. Dico sempre che ho avuto due cose straordinarie nella vita: la mia famiglia e la Coppa del Mondo vinta in Germania”. Lo dice Marcello Lippi, il ct campione del mondo con l’Italia nel 2006, intervenuto a ‘Che tempo che fa’ su Nove. Rispondendo a una domanda del conduttore Fabio Fazio: “La scelta di inserire quattro attaccanti contro la Germania? In quel momento la squadra era forte e in forma, avevamo una difesa in cui non passava neanche una nocciolina. Allora ho rischiato e ho messo quattro attaccanti, e vediamo chi la vince”. (NPK) Fonte: Mongini Comunicazione