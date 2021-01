Lipsia forte sul bersaglio del Milan, tifosi preoccupati

Dopo l’incontro con esito incoraggiante con l’agente di Calhanoglu, il Milan e Paolo Maldini sperano di poter sferrare l’attacco decisivo era Mohamed Simakan, difensore dello Strasburgo individuato come il rinforzo ideale per il calciomercato di gennaio dei milanisti.

Anche il Lipsia su Simakan

Il francese è giovane, ha talento e personalità, tutte caratteristiche che piacciono all’a.d. Gazidis e corrispondono alla nuova filosofia milanista. Filosofia che appartiene anche a un altro club che, negli ultimi anni, ha scommesso forte sui giovani, ricavando alti profitti: il Lipsia.

E proprio il club tedesco appartenente all’universo Red Bull pare aver avanzato una proposta allo Strasburgo per Simakan. Lo riferisce Sky Germania, secondo cui però il Lipsia vorrebbe Simakan per luglio, mentre il difensore vorrebbe lasciare subito la Francia per confrontarsi con un campionato più competitivo.

Tifosi milanisti agitati

Il Milan, dunque, è ancora in vantaggio, ma la notizia riguardante il Lipsia ha fatto preoccupare i tifosi rossoneri sui social.

“Dopo Kabak – altro giocatore che interessa al Milan – anche Simakan: questo Lipsia ha scocciato”, commenta Marco su Facebook. “Se chiedessimo un giocatore al Lipsia, il Lipsia si inserirebbe nella trattativa”, ironizza Oscar.

Stesso tono per Libero: “Allora tutto a posto: lo compriamo noi subito, vinciamo campionato ed Europa League e a luglio lo rivendiamo al Lipsia”.

Massimo, invece, è più netto: “C’è da dire che il Lipsia ha veramente rotto…”. Luca, infine, spera che Maldini cambi obiettivo e concretizzi un acquisto in difesa: “Basta, non se ne può più di questa telenovela…”.

