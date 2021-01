Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan sarebbe pronto ad incontrarsi con l’agente di Calhanoglu per arrivare ad un accordo riguardo al prolungamento del contratto in scadenza al termine della stagione in corso.

I rossoneri sembrerebbero disposti a fare uno sforzo per avvicinarsi alle richieste economiche (cinque milioni di euro netti a stagione) dell’entourage del centrocampista turco e brindare così alla classica fumata bianca.

OMNISPORT | 13-01-2021 09:30