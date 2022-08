Lipsia: vicino il ritorno di Timo Werner

08-08-2022 12:36

Potrebbe essere al capolinea l’avventura di Timo Werner al Chelsea. L’attaccante tedesco infatti sembra ormai ad un passo dal ritorno al Lipsia.

Stando infatti a quanto riportato da Sky Sports, il centravanti potrebbe già volare in Germania in questa settimana. Le trattative sono in corso da tempo ed è stato trovato in queste ore l’accordo col Chelsea per il trasferimento a titolo definitivo.

Nonostante il giocatore abbia ancora 26 anni, a Londra non ha mantenuto le promesse. Werner fu acquistato dai blues per 53 milioni di euro ma il suo apporto è stato al di sotto delle aspettative: solo 23 reti in 89 partite in tutte le competizioni.

