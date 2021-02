Lista Uefa Lazio: Felipe out, spazio a Musacchio e al recuperato Lulic

Si avvicina il ritorno in campo anche per le squadre italiane ancora in corsa per le varie competizioni europee.

Anche la lazio ha presentato infatti la lista aggiornata per quanto riguarda la Champions League che vedrà i biancocelesti impegnati nella doppia sfida contro il Bayern Monaco il 23 febbraio (Roma) e il 17 marzo (Monaco di Baviera). Dall’elenco stilato e presentato ad inizio stagione restano fuori Djavan Anderson e l’infortunato Luiz Felipe, mentre entrano il neo acquisto Musacchio e il recuperato Lulic.

Questa la lista della Lazio:

Portieri: Reina, Strakosha

Difensori: Acerbi, Fares, Hoedt, Lazzari, Lulic, Marusic, Musacchio, Patric, Radu

Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic, Parolo, Pereira

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi

