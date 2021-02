Lista Uefa Milan: non c'è Hauge

Un pò a sorpresa, Jens Petter Hauge è l’escluso eccellente dalla lista UEFA consegnata dal Milan per la fase ad eliminazione diretta dell’Europa League. Spazio quindi a chi è arrivato dal sontuoso mercato di gennaio.

Mandzukic, Tomori e Meité, sono stati tutti inseriti nella lista A. A farne le spese dunque è stato l’esterno norvegese, che proprio in Europa League ha segnato tre delle quattro reti finora siglate in stagione con la maglia del Milan (due al Celtic e una allo Sparta Praga); l’unico gol in campionato invece l’ha fatto al Napoli.

La lista UEFA del Milan



LISTA A

Portieri: A. Donnarumma, Tatarusanu.

Difensori: Calabria, Dalot, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Tomori, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Castillejo, Brahim Diaz, Kessié, Krunic, Meité, Saelemaekers, Tonali, Calhanoglu.

Attaccanti: Ibrahimovic, Leao, Mandzukic, Rebic.

LISTA B

G. Donnarumma, Gabbia, Maldini.

OMNISPORT | 03-02-2021 12:20