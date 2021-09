L'Istanbul Basaksehir sogna James Rodriguez

E’ uno dei grandi nomi presenti sul mercato, anche ora che nella maggior parte dei campionati europei la sessione estiva si è ufficialmente conclusa: non in Turchia, dove l’Istanbul Basaksehir sogna il colpo James Rodriguez.

La deadline turca per il calciomercato è fissata per martedì 7 settembre, dunque c’è ancora un po’ di tempo per concludere operazioni in entrata e, magari, per convincere la stella colombiana a volare nel Paese che ha da poco accolto Miralem Pjanic, approdato al Besiktas dal Barcellona.

Secondo quanto riportato da ‘Marca’, l’Istanbul Basaksehir avrebbe contattato l’Everton per strappare il prestito dell’ex Monaco, anche se non è ancora nota la volontà dello stesso giocatore, accostato a più riprese a diversi club tra cui il Milan.

James Rodriguez dovrebbe accettare la corte di una squadra che, attualmente, staziona al penultimo posto nel massimo campionato turco con tre sconfitte in altrettante giornate e zero punti all’attivo: praticamente un disastro, se si considera che appena due stagioni fa era arrivato il primo storico trionfo nella Süper Lig.

Nella scorsa stagione l’Istanbul Basaksehir ha disputato la fase a gironi della Champions League, ottenendo un solo successo contro il Manchester United e cinque sconfitte: primi segnali di un declino che, con l’eventuale ingaggio di James Rodriguez, potrebbe quantomeno arrestarsi.

05-09-2021