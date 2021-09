L'Italia dei record: tutti i primati della Nazionale di Mancini

Adesso non ci sono davvero più dubbi: l’Italia, con una striscia di 37 partite, ha la sequenza di imbattibilità più lunga di sempre a livello mondiale in gare internazionali. Sì, perché dopo aver superato le 35 della Spagna 2007-2009 e del Brasile 1993-1996 era stato insinuato un dubbio, peraltro dagli stessi brasiliani, che la loro striscia fosse di 36, in quanto il 27 settembre 1995 la Seleçao aveva pareggiato per 2-2 contro la Nazionale B della Romania.

Non essendo però una partita tra due nazionali A, il regolamento FIFA non la considera partita ufficiale e quindi gli azzurri il record l’avevano già stabilito col pareggio di domenica contro la Svizzera. Ora però, con la goleada di ieri sera contro la Lituania, gli amici brasiliani dovranno starsene definitivamente zitti e farsene una ragione. La striscia italiana è cominciata col pareggio del 10 ottobre 2018 in amichevole contro l’Ucraina a Genova e da allora non si è più fermata: le vittorie sono state 28 (parliamo di quelle ottenute prima dei rigori) e i pareggi 9.

Ma ci sono altri record che i ragazzi di Roberto Mancini hanno battuto ieri sera. Per esempio, l’Italia non aveva mai segnato quattro gol nella prima mezz’ora di una partita ufficiale. Inoltre, per la prima volta nella storia della nostra Nazionale hanno segnato due calciatori classe 2000, Giacomo Raspadori e Moise Kean, tra l’altro quest’ultimo aveva segnato due gol nelle sue precedenti nove partite in azzurro e ieri ne ha segnati altrettanti. Infine, Mancini è invece il terzo ct con cui l’Italia ha segnato più gol, 98, ha infatti sorpassato Ferruccio Valcareggi rimasto a 96, davanti a lui solo Vittorio Pozzo con 233 ed Enzo Bearzot con 115.

OMNISPORT | 09-09-2021 10:57