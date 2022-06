L’Italia sfiderà la Spagna per l’oro nella prova a squadre agli Europei

09-06-2022 13:44

Arrivano buone notizie in casa Italia per quanto riguarda il tiro con l’arco.

Al termine della sessione mattutina della terza giornata di gara arriva infatti la certezza della prima medaglia per l’Italia ai Campionati Europei di tiro con l’arco 2022, in corso di svolgimento a Monaco di Baviera.

Il trio formato da Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e Federico Musolesi ha infatti collezionato tre vittorie consecutive nelle eliminatorie raggiungendo così la finale per la medaglia d’oro nella prova a squadre (in programma domenica), dove se la vedranno con la Spagna.

Portogallo, Ucraina e Gran Bretagna le nazioni battute dai nostri azzurri. Vittoria sul Portogallo per 6-2 all’esordio (56-53, 53-55, 56-53, 53-50), poi successo importante contro l’Ucraina allo shoot-off per un solo punto dopo aver sperperato un vantaggio di 4-0 al termine delle prime due volée (parziali 54-53, 58-53, 56-57, 57-59, 27-26).

In semifinale la squadra tricolore ha poi avuto la meglio in rimonta sui britannici Tom Hall, Patrick Huston e Alex Wise per 5-3 in una sfida molto equilibrata (55-57, 56-55, 57-56, 55-55), staccando il pass per l’atto conclusivo di domenica.