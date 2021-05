Liverpool, Alisson decide il match: "Papà mi ha visto lassù"

Incredibile in Premier League: il Liverpool vince in rimonta grazie a un gol nell’ultimo secondo di Alisson, il portiere dei Reds. Vittoria importante per la squadra di Klopp, che può ancora sperare nella qualificazione in Champions League.

Al termine della gara, Alisson è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per dedicare anche il gol al papà, ritrovato recentemente senza vita in una diga nei pressi della tenuta di famiglia a Lavras do Sul: “Sono troppo emozionato, soprattutto dopo quello che è successo a me e alla mia famiglia, il calcio è la mia vita. Sono certo che mio padre mi abbia visto da lassù e ora stia festeggiando. Penso sia uno dei miei gol più belli. Beh, è l’unico, quindi è il migliore” ha concluso Alisson sorridendo.

OMNISPORT | 16-05-2021 21:15