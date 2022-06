Liverpool, ancora incerta la permanenza di Salah

07-06-2022 18:39

La sconfitta in finale di Champions League del Liverpool sembra segnare la fine di Sadio Mane ad Anfield. Il trasferimento a gennaio di Luis Diaz e i nuovi collegamenti con altri potenziali acquisti ad Anfield potrebbero portare alla partenza di Mane.

E potrebbe non essere l’unica superstar dei Reds a cercare l’uscita. Secondo il Mirror, Mohamed Salah ha riconsiderato il suo futuro al Liverpool dopo un’offerta del Barcellona.

Secondo quanto riferito, il 29enne avrebbe informato gli amici più stretti di essere disposto a impegnare il suo futuro da giocatore nel Liverpool, con il contratto in scadenza alla fine della prossima stagione e le trattative per il rinnovo in corso.

Ma la successiva promessa del Barca di ingaggiarlo in trasferimento gratuito alla fine della prossima stagione ha spinto l’egiziano a riconsiderare le sue opzioni ad Anfield.

Se Salah non dovesse confermare un prolungamento in questa stagione, entrerebbero in gioco diversi altri club, aprendo la possibilità di una sua partenza come free agent dopo sei anni.