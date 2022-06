Liverpool: Mané fa marcia indietro ma il futuro rimane incerto

05-06-2022 18:33

Sadio Mane insiste sul suo rispetto per il Liverpool, ma non si sbilancia sul suo futuro in relazione al Bayern Monaco.

L’attaccante del Liverpool è stato fortemente accostato ai campioni della Bundesliga e ha lasciato intendere che avrebbe rivelato il suo futuro dopo la finale di Champions League dei Reds con il Real Madrid la scorsa settimana.

Dopo la sconfitta con il Madrid, Mane ha fatto poca chiarezza sul suo futuro, ma ha poi lasciato intendere che il suo futuro sarà lontano dalla Premier League, dicendo che lascerà che sia il popolo senegalese a decidere la sua prossima destinazione.

“Il 60-70% dei senegalesi non vuole che io lasci il Liverpool? Farò quello che vogliono. Lo vedremo presto”, ha detto mentre era in missione internazionale.

Ma dopo essere diventato il capocannoniere del Senegal con una tripletta contro il Benin sabato scorso, Mane ha fatto marcia indietro sui suoi commenti, esprimendo la sua ammirazione per il Liverpool.

“Ho parlato scherzando con un po’ di umorismo ed era ovunque. Penso che ci fermeremo qui”, ha detto a Canal Plus.

“Il Liverpool è un club che rispetto molto. I tifosi mi hanno adottato fin dal primo giorno. Per quanto riguarda il futuro, vedremo”.

Mane ha giocato 51 partite per il Liverpool nella stagione 2021-22 – solo 10 giocatori nei cinque principali campionati europei sono apparsi più spesso – trovando la rete 23 volte e facendo anche due assist.

Questo ha portato all’interesse del Bayern, ma senza dubbio la maggior parte dei club europei d’élite sarebbero interessati se Mane diventasse disponibile.

Real Madrid e Barcellona potrebbero essere tra le potenziali pretendenti del senegalese, ma il giocatore non ha saputo scegliere tra le due quando gli è stato chiesto chi preferisse in generale ed è stato veloce nel sottolineare il suo sostegno al Marsiglia.

“Sapete, mi avete messo nei guai con i tifosi del Liverpool in questo momento, ma ehi”, ha detto ai giornalisti. “Queste due squadre [Madrid e Barca] non sono male. Ma non sono un tifoso di quelle squadre. La mia squadra è il Marsiglia, quindi direi il Marsiglia”.