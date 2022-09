Liverpool, Arthur ora gioca con l'Under 21

20-09-2022 14:47

Il mediano brasiliano Arthur si è trasferito dalla Juventus al Liverpool nell’ultimo giorno di mercato in prestito con diritto di riscatto. La sua avventura ad Anfield però non è iniziata nel migliore dei modi, tanto da aver giocato solamente 13 minuti fino ad ora, e ancora non in Premier League.

Per il verdeoro problemi di condizione, tanto che, secondo Sky Sport, avrebbe chiesto di potersi aggregare momentaneamente all’Under 21 per ritornare in forma. Nello scorso weekend ha giocato 90 minuti nel successo della prima vera contro il Leicester.

La condizione dovrebbe tornare presto, dato che l’ex Barcellona aveva pagato a caro prezzo il non aver preso parte alla tournèe americana della Vecchia Signora.