Liverpool choc, sesto ko di fila ad Anfield

Southampton, Galatasaray, Fulham. Dal suo addio alla Juventus nel 2017, Mario Lemina ha cambiato diverse maglie senza mai trovare grande continuità, né tecnica né fisica. Alcune soddisfazioni importanti però se le è tolte. Come ad esempio quella di segnare un goal decisivo in casa del Liverpool.

Il classe 1993 ha vissuto un pomeriggio da protagonista contro i Reds, portando il Fulham ad una vittoria fondamentale. Sul finale del primo tempo ha soffiato palla a Salah, che si è addormentato spalle alla porta al limite della sua area, e col destro ha incrociato all’angolino opposto beffando Allison.

È stato il goal decisivo per la vittoria, per lo 0-1 finale che ha portato i suoi Cottagers ancora più vicini alla salvezza, agganciando il Brighton a quota 26 punti al terzultimo posto. Si tratta del primo centro stagionale di Lemina in 20 presenze stagionali.

Il Liverpool prosegue la propria caduta libera: quella con il Fulham è la sesta sconfitta interna consecutiva per la squadra di Klopp e la sesta sconfitta in assoluto nelle ultime 7 partite giocate. Una serie nera che ha fatto scivolare Salah e compagni fino al settimo posto, anche dietro al West Ham ai rivali cittadini dell’Everton.

Il City dista già oltre venti punti, mentre la zona Champions League – aspettando Chelsea-Everton – dista quattro lunghezze, che possono però diventare ancora di più. Danno e beffa: gli infortuni di Kabak e Firmino. L’annata nera dei Reds non sembra aver fine.

OMNISPORT | 07-03-2021 18:06