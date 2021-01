Liverpool-Man United, Klopp stuzzica Solskjaer

Nonostante si giochi ad Anfield, pur senza tifosi, secondo Jürgen Klopp lo scontro al vertice della Premier League in programma domenica alle 17.30 tra il Liverpool e il Manchester United capolista non ha un favorito.

Il tecnico tedesco dei Reds ha così risposto al collega Ole-Gunnar Solskjaer, che aveva “scaricato” su Salah e compagni il peso del pronostico in vista della super-sfida definendo “molto sorprendente” un eventuale successo della propria squadra.

“Sono in Inghilterra da cinque anni, ma ho imparato che lo United non può mai essere considerato ‘underdog’ – ha dichiarato Klopp – Non può essere così e non sarebbe giusto fosse così perché hanno grandi giocatori e li hanno sempre avuti, così come hanno avuto ottimi tecnici. Adesso sono pure molto in alto in classifica..”.

OMNISPORT | 16-01-2021 11:26