In caso di addio di Klopp, i Reds pensano di affidare la panchina all'allenatore del Brighton

20-05-2023 19:16

Il Liverpool è interessato a Roberto De Zerbi. Secondo le indiscrezioni riportate dai tabloid inglesi, in caso di addio di Jurgen Klopp in estate i Reds potrebbero affidarsi all’attuale allenatore del Brighton.

Secondo i rumors ci sarebbe già stato un contatto tra le parti in causa: la dirigenza del Liverpool sta seguendo con molta attenzione il lavoro di De Zerbi nel Brighton, attualmente in lizza per le coppe europee.