Liverpool, pronti i rinnovi a sorpresa: vicino l'accordo con Salah e Van Dijk

Sembrava la fine di un’epoca gloriosa, e invece la sorpresa è arrivata. Come direbbero gli inglesi, “the best is yet to come”: il Liverpool sta per rinnovare il contratto di Mohamed Salah e Virgil Van Dijk. Entrambi dati per partenti, entrambi pronti ad aprire un nuovo glorioso capitolo sulle rive della Mersey.

Liverpool, rinnovi a sorpresa

La notizia è stata riportata dal The Times, secondo cui, a un passo dalla scadenza, il club avrebbe trovato l’intesa con entrambi i giocatori per rinnovare i contratti e scongiurare una partenza a zero in estate. In particolare l’attaccante egiziano, che ha giocato in serie A con Roma e Fiorentina, sembrava destinato alla partenza, anche perché aveva mosso più di una perplessità nei mesi scorsi in merito alle tempistiche della società per la trattativa sul rinnovo. Acqua passata, evidentemente, con tanti saluti agli sceicchi che speravano di farne un simbolo data anche la sua provenienza maghrebina.

Salah nella storia dei reds

Salah sta vivendo quest’anno una delle migliori stagioni della sua carriera. Per lui 27 centri in campionato (che diventano 32 in tutte le competizioni più 17 assist solo in Premier League), sta trascinando il Liverpool verso la conquista del titolo e, finisse oggi la stagione, vincerebbe la Scarpa d’Oro. Salah è approdato al Liverpool nel 2017 dalla Roma: per lui in totale 280 presenze e 182 reti, con un lungo palmares in maglia Liverpool. Un campionato nel 2020 (ed un altro in dirittura d’arrivo…), due coppe di Lega inglese, una Coppa d’Inghilterra, una COmmunity Shield, una Champions League, una Supercoppa Uefa e una Coppa del Mondo per Club.

Van Dijk, il muro olandese

Lo stesso vale per il difensore olandese classe ’91, in maglia reds dal 2018 dal quale venne prelevato quando era al Southampton. Il suo acquisto è stato il più costoso nella storia del club inglese: 75 milioni di sterline (circa 84 milioni di euro), e in assoluto il quarto difensore più pagato di sempre dopo Harry Maguire, Matthijs de Ligt e Joško Gvardiol. Pensare che uno soltanto di questi tre sia più forte di Van Dijk, è puro esercizio di follia applicata al calcio.

Il palmares di Van Dijk

Per il centrale olandese 226 presenze (43 quest’anno) e 19 gol al Liverpool, con un ricco palmares in maglia scousers: un campionato vinto nel 2020 (a breve il secondo…), due coppe di Lega inglese, una Coppa d’Inghilterra, una Community Shield, una Champions League, una Supercoppa Uefa e una Coppa del Mondo per Club. Difficile aggiungere altro: evidentemente l’investimento fatto nel dicembre 2017 ha pagato, eccome se ha pagato.