Calciomercato, Salah nel mirino dell’Arabia Saudita: l’offerta choc che fa vacillare il Liverpool

Il calciomercato è ancora aperto in Arabia Saudita che sembra non aver concluso lo shopping in Europa: l’ultimo obiettivo è Salah e al Liverpool sarebbe arrivata un’offerta da 250 milioni

05-09-2023 21:24

La Saudi Pro League non ha ancora concluso il suo “saccheggio” nel calcio europeo e ora punta al colpo grosso mettendo nel mirino l’egiziano Mohamed Salah con un’offerta choc al Liverpool da 250 milioni che sta facendo traballare il club inglese.

Al-Ittihad: offerta da 250 milioni per Mohamed Salah

Mohamed Salah è da tempo nel mirino del calcio arabo, da tempo il Liverpool e il calciatore sono stati avvicinati per provare a portare a termine una trattativa per il trasferimento del giocatore egiziano nella Saudi Pro League. Secondo fonti che arrivano dall’Inghilterra, a due giorni dalla chiusura del mercato in Arabia Saudita, l’Al-Ittihad avrebbe messo sul piatto un’offerta da 250 milioni di euro per il cartellino del giocatore a cui è arrivata un’offerta da 100 milioni per tre stagioni, oltre a una serie di benefit.

Klopp prova a trattenere Salah

Nelle scorse settimane Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha allertato sulle mire arabe su Mohamed Salah ma nella giornata di ieri ha provato a blindare il calciatore ribadendo che non è in vendita: “Non ho mai avuto dubbi sul suo attaccamento a questo club. Non potete immaginare le chiacchiere che sono circolate in questi giorni, mentre noi siamo rimasti completamente caldi. Mohamed è un nostro giocatore e vogliamo che giochi per noi”. Ma di fronte ad un’offerta da 250 milioni anche una società solida come il Liverpool potrebbe tentennare.

Sabiri e Barrow: gli ultimi colpi arabi in Italia

Il mercato in Arabia Saudita chiude il 7 settembre e nel corso degli ultimi giorni sono arrivati altri colpi anche se di tenore minore rispetto a quelli che hanno agitato il mercato fino a qualche settimana fa. Gli ultimi due trasferimenti dall’Italia alla Saudi Pro League sono quelli di Musa Barrow che lascia il Bologna tra le polemiche ed accetta la corte dell’Al Taawoun (alla società emiliana una cifra intorno agli 8 milioni di euro) e quello di Abdelhamid Sabiri che ha concluso la sua esperienza con la maglia della Fiorentina ed è pronto a trasferirsi all’Al Feiha.