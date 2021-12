Liverpool, Robertson e l'Inter: "Giocare a San Siro un mio desiderio"

14-12-2021 16:44

Il terzino scozzese del Liverpool Andy Robertson commenta i risultati dei sorteggi degli ottavi di finale di Champions League che si sono svolti ieri per ben due volte. Nell’estrazione definitiva, la seconda, i Reds sono stati accoppiati con l’Inter di Simone Inzaghi.

Robertson si mostra molto emozionato per questa sfida e commenta così:

“Il sorteggio è ormai andato ed è stato davvero emozionante. La scorsa settimana ero in panchina al Meazza, dunque l’accoppiamento con l’Inter mi consentirà finalmente di giocare a San Siro. Si realizza un desiderio che ho da quando sono diventato professionista: uno stadio iconico, fantastico. Inter e Milan si stanno giocando lo scudetto. I rossoneri sono stati un avversario difficile, specialmente ad Anfield. Lo stesso, se non di più, ci aspettiamo con l’Inter. Anche perché essendo gli ottavi tutto si amplifica. Non vediamo l’ora che arrivi questo match. Sorteggio difficile, ma non possiamo pensarci adesso: da oggi alla partita con l’Inter ci sono di mezzo circa 40 match”.

