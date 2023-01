Livigno, Pellegrino promette battaglia

20-01-2023 18:28

Federico Pellegrino ha parlato alla vigilia della sprint in tecnica libera di Livigno, valida per la Coppa del mondo di sci di fondo: il fondista Azzurro spera nel quarto podio di fila.

“La pista sprint di Livigno è molto interessante. Abbiamo fatto un bel lavoro di squadra in questi giorni, e la pista è come me la immaginavo – sono le parole riportate da Oasport -. Mi hanno mandato un po’ di video di recente, ed è un tracciato interessante nel senso che il lunghissimo sprint finale in stile atletica, con l’ultimo tratto leggermente in salita, bisognerà gestirlo bene”.

Le sue condizioni fisiche: “Sono curioso di vedere come riuscirò a gestirmi, visto che si correrà a più di 1800 metri di quota rispetto anche solo ai 1500 metri di Davos. Ho voglia di mettermi alla prova per cercare di essere nuovamente protagonista”.